Biyokütle ne demek, TDK'ya göre Biyokütle kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyokütle ne demek? Biyokütle TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyokütle kelimesi. Peki biyokütle ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyokütle nedir, biyokütle kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYOKÜTLE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyokütle kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biyokütle kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyokütle kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirli zamanda sınırları belirli bir biyotopta bulunan canlı organizmaların toplam kütlesi

