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Biyoloji öğretmeni 7 öğrencisini istismar etti, görüntüleri internette paylaştı!

ABD'de biyoloji öğretmeni olan Anessa Paige Gower yaşları 5 ila 12 arasındaki öğrencilerini istismar ettiği görüntüleri internette yayınladı.

Biyoloji öğretmeni 7 öğrencisini istismar etti, görüntüleri internette paylaştı!

California'daki Making Waves Academy'de biyoloji öğretmeni olan Anessa Paige Gower'ın çocukları istismar ettiği gün yüzüne çıktı.

Anessa Paige Gower'ın paylaştığı taciz görüntülerinin internette yayılmasıyla Making Waves Academy'deki görevinden alındı. Biyoloji öğretmeni Gower "reşit olmayanlarla çok sayıda cinsel içerikli eylemde bulunduğu" iddiasıyla Hawaii'deki tatilden eve döndüğünde tutuklandı. Anessa Paige Gower, öğrencilerini taciz ettiği iddiasıyla 29 ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı.

Biyoloji öğretmeni 7 öğrencisini istismar etti, görüntüleri internette paylaştı!

REŞİT OLMAYAN ÖĞRENCİLERİ İSTİSMAR ETTİ

İddialara göre bu yedi öğrencinin kimlikleri ve yaşları açıklanmadı, ancak akademi öğrencilerinin yaşları beş ile 12 arasında değişiyor.

Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, müfettişlerin mağdurlar ve tanıklarla “reşit olmayanlarla cinsel ilişkiye girme, uygunsuz dokunma ve çevrimiçi platformlarda cinsel açıdan rahatsız edici fotoğrafların paylaşılmasıyla ilgili bir dizi olay" hakkında görüştüğünü söyledi.

Biyoloji öğretmeni 7 öğrencisini istismar etti, görüntüleri internette paylaştı!

OKULDAKİ İKİNCİ SKANDAL

Okulun İcra Kurulu Başkanı Alton B. Nelson Jr. yaptığı açıklamada, Gower'ın iddialar ortaya çıktıktan sonra görevden alındığını söyledi.

Bir açıklamada, "Öğretmenlerimizden birinin okul politikasını ihlal ettiği yönündeki iddialarla ilgili soruşturma sırasında, o öğretmenin davranışlarıyla ilgili son derece endişe verici iddialar öğrendik" dedi.

"Bu bilgiyi derhal konuyu inceleyen yetkililerle paylaştık. Bu öğretmen artık Making Waves Academy'de çalışmıyor ve ihtiyaç duyulabilecek durumlarda destek sağlamak için velilere, öğrencilere ve öğretim üyelerine ulaştık.

Öğrencilerimizin sağlığı, güvenliği ve esenliğinden daha önemli bir şey yoktur” dedi.

Biyoloji öğretmeni 7 öğrencisini istismar etti, görüntüleri internette paylaştı!

Gower, Making Waves Academy'de öğrencileri taciz etmekle suçlanan ilk öğretmen değil. Ronald David Guinto, 2017 yılında 15 çocuğu taciz etmekten suçlu bulunduktan sonra 931 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Davayı yürüten çocukların avukatı Charles Bonner, “Çocukları incitirseniz, ödemeniz gerekir. Bu savunmasız çocuklar kendilerini savunamazlar. Dalgalar yaratmak onları koruyamadı.” dedi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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