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  3. Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

Antalya'da, Fanconi Bickel Sendromu (glikojen depo hastalığı) ve raşitizm hastası 14 yaşındaki Harun Kaya, İHA'nın konuyu gündeme getirmesinin ardından akülü arabasına kavuştu.

Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

Kepez ilçesinde yaşayan Yunus (43)-Felek Kaya (33) çiftinin dört çocuğundan en büyüğü olan Harun Kaya'ya 5 aylıkken karın şişliği sebebiyle götürüldüğü hastanede Fanconi Bickel Sendromu ve raşitizm teşhisi konuldu. Bağırsaklarından yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 kez ameliyat geçiren Harun, ilerleyen yıllarda gelişim sağlayamadı.

Bacaklarını kullanamayan ve herhangi bir ters harekette kemikleri kırılma tehlikesiyle karşı karşıya olan talihsiz çocuk, 14 yaşında olmasına karşın 4 yaşındaki bir çocuğun bedeniyle aynı yapıya sahip. Yaşıtlarının kendisiyle alay ettiğini belirten Harun, tek isteğinin ise eliyle kullanabileceği akülü bir araba olduğunu söylemişti.

Harun'un bu durumunun İhlas Haber Ajansı tarafından gündeme getirilmesinin ardından çok sayıda hayırsever akülü araç adeta sıraya girdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, Harun'un isteğini yerine getirdi. Akülü arabasıyla apartmanın önünde tur atan Harun'un mutluluğu gözlerine yansıdığı görüldü.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

Biyolojik yaşı 14, bedeni 4 yaşında olan Harun akülü arabasına kavuştu

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