Biyoritim ne demek, TDK'ya göre Biyoritim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Biyoritim ne demek? Biyoritim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi biyoritim kelimesi. Peki biyoritim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre biyoritim nedir, biyoritim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİYORİTİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Biyoritim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Biyoritim kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre biyoritim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğuştan başlayarak belirli zaman aralıklarıyla yinelenen ve insan davranışlarını doğrudan etkileyen fiziksel ve duygusal gelgitlerin tümü

