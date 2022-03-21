Bizans Oyunu ne demek, TDK'ya göre Bizans Oyunu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bizans oyunu ne demek? Bizans oyunu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Bizans oyunu kelimesi. Peki Bizans oyunu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Bizans oyunu nedir, Bizans oyunu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİZANS OYUNU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bizans oyunu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Bizans oyunu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alavere dalavere

