Başrollerinden Cansel Elçin, Burcu Kıratlı ve Haluk Piyes'in yer aldığı Bizim Hikaye filmi 2015 yılında vizyona girmesinin ardından bu kez ATV ekranlarında seyircisiyle buluşuyor. Peki Bizim Hikaye filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekildi?

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Haksızlığa uğramış, ailesi, yuvası, geleceği elinden alınmış bir adam ile hayata karşı tek başına mücadele etmek zorunda kalan, çocuklarıyla bu koca dünyada bir başına kalmış bir kadının öyküsünü perdeye taşıyor Bizim Hikaye. Başka kimler yok ki bu öyküde: ailesinin itibarını kurtarmak için çabalayan bir genç, yanlış zamanın ve yanlış davanın kurbanı olan eski bir aşık... Yarınlardan bu günlere kadar gelmeyi başarabilmiş bir aşk hikayesi. 80 darbesinde gururu, itibarı zedelenen, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun haksız yere hüküm giyen insanların, darbe sonrasında hayata tutunma çabalarını perdeye taşıyan film; o günlerden bu günlere kadar uzanan bir mücadeleyi, hiç bir şekilde bağlarını kopartmayan fedakar bir aile aracılığıyla bizlere aktarıyor.

BİZİM HİKAYE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Bizim Hikaye filminin oyunları şöyle;

Cansel Elçin

Sera Tokdemir

Naz Elmas

Burcu Kıratlı

Haluk Piyes

İbrahim Kendirci

Çiğdem Batur Güzel

Erdinç Gülener

BİZİM HİKAYE FİLMİ KAÇ DAKİKA? NEREDE ÇEKİLDİ?

27 Mart 2015'te çekilen Bizim Hikaye filminin süresi 1 saat 42 dakika sürüyor. Filmin türü Dram.