Bjarni Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarni Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarni Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarni Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarni Gunnarsson 29 Ocak 1993 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarni Gunnarsson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fjölnir Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fjölnir Reykjavík takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bjarni Gunnarsson'nin Fjölnir Reykjavík ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bjarni Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarni Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarni Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarni Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ocak 2009 yılında Fjölnir

1 Ağustos 2013 yılında ÍBV

27 Temmuz 2016 yılında HK Kópavogs

17 Ekim 2016 yılında ÍBV

5 Mayıs 2017 yılında HK Kópavogs

2 Şubat 2023 yılında Fjölnir

Bjarni Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarni Gunnarsson şuan Fjölnir Reykjavík takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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