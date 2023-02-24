Blagovest Danchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blagovest Danchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blagovest Danchev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blagovest Danchev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blagovest Danchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blagovest Danchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blagovest Danchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blagovest Danchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blagovest Danchev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blagovest Danchev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blagovest Danchev 25 Haziran 2001 tarihinde Hisarya şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Благовест Божидаров Данчев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blagovest Danchev Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blagovest Danchev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Blagovest Danchev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Blagovest Danchev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blagovest Danchev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Blagovest Danchev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blagovest Danchev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Neftochimik

1 Ocak 2021 yılında Botev U19

1 Temmuz 2021 yılında Botev II

1 Temmuz 2022 yılında Litex Lovech

6 Eylül 2022 yılında Krumovgrad

Blagovest Danchev kimdir

Blagovest Danchev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blagovest Danchev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

PFK Maritsa 1921 Plovdiv

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Blagovest Danchev nereli

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