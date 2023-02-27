Blessing Eleke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blessing Eleke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blessing Eleke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blessing Eleke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blessing Eleke 5 Mart 1996 tarihinde Aba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Blessing Chibukie Eleke şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blessing Eleke Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Makoz Group yapmaktadır. Blessing Eleke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Blessing Eleke'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Blessing Eleke Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/blessing_eleke/

Blessing Eleke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blessing Eleke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Blessing Eleke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blessing Eleke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında ND Gorica

14 Ocak 2016 yılında NK Olimpija

27 Ağustos 2017 yılında FC Ashdod

27 Temmuz 2018 yılında FC Luzern

12 Ağustos 2020 yılında Beerschot V.A.

1 Eylül 2021 yılında Gençlerbirliği

30 Haziran 2022 yılında Beerschot V.A.

5 Ağustos 2022 yılında Kashima Antlers

Blessing Eleke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blessing Eleke şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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