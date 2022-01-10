Blok Flüt ne demek, TDK'ya göre Blok Flüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Blok flüt ne demek? Blok flüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi blok flüt kelimesi. Peki blok flüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre blok flüt nedir, blok flüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BLOK FLÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Blok flüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre blok flüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düz flüt

