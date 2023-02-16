Blondy Nna Noukeu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blondy Nna Noukeu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blondy Nna Noukeu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blondy Nna Noukeu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blondy Nna Noukeu 17 Eylül 2001 tarihinde Douala şehrinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Kamerun,Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Blondy Rudolph Nna Noukeu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blondy Nna Noukeu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Blondy Nna Noukeu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stoke City futbol takımında oynamaktadır. Stoke City takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Blondy Nna Noukeu'nin Stoke City ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Blondy Nna Noukeu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blondy Nna Noukeu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blondy Nna Noukeu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blondy Nna Noukeu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Stoke U21

1 Temmuz 2020 yılında Stoke

16 Temmuz 2021 yılında Crawley Town

1 Ocak 2022 yılında Stoke

24 Eylül 2022 yılında Southend United

31 Ocak 2023 yılında Stoke

Blondy Nna Noukeu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blondy Nna Noukeu şuan Stoke City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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