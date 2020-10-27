Blu TV üyelik ücreti ne kadar? Nasıl üye olunur? İnternet üzerinden dizi, film, belgesel gibi yapımları kullanıcıları ile buluşturan Blu TV Doğan Holding çatısı altında kurulmuş bir dijital televizyondur. Peki Blu TV üyelik ücreti ne kadar? Nasıl üye olunur? Blu TV aylık ne kadar?

BLU TV ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

BluTV üyeliği aylık tüm vergiler dahil kredi/banka kartı ile *22.90 TL, Apple uygulama içi ödeme ile 24.99 TL'dir.

BluTV yurt dışı üyeliği aylık 5.90 Euro'dur.

Yerli banka ve kredi kartlardan üyelik tarihine ait Merkez Bankası kurlarına göre Türk Lirası karşılığı tahsil edilir.

Yabancı banka ve kredi kartlarından abonelik ücreti Euro olarak tahsil edilmektedir. Ülkeye göre ise para birimi değişebilir.

BLU TV NASIL ÜYE OLUNUR?

Abonelik işlemleri ve ücreti için Blu TV’nin resmi internet sayfasına bakabilirsiniz. https://www.blutv.com.tr/

Abonelik için adınız, soyadınız, email adresiniz ve tabi ki bir şifre belirlemeniz gerekli.

Bu adımları atladıktan sonra ise karşınıza ödeme için kredi kartı bilgilerinin istendiği ekran gelecek.

Buradan ad, soyad, kartın geçerlilik tarihi, kart numarası ve kartgın güvenlik kodunu girdikten sonra

işleminiz gerçekleşecek.

İlk kez abone olanlara bir haftalık ücretsiz kullanım hakkı sunuluyor. Bu kullanım hakkını dolduktan sonra aboneliğinizi iptal edebilirsiniz.