BM, WHO'nun Kovid-19 programına 35 milyar dolar yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel aşı ve tedavi programına (ACT Accelerator) 35 milyar dolar daha gerektiğini söyledi.

Guterres, video konferans yoluyla katıldığı online etkinlikte yaptığı konuşmada, Kovid-19 aşısı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi ve hızlı erişim programına şimdiye kadar 3 milyar dolar sağlandığını söyledi.

Özellikle gelecek 12 ayda salgının yayılmasını durdurmak ve hayat kurtarmak için yeni ve mevcut araçların büyük ölçüde genişletilmeye hemen başlanması ve bunun için üç ay içinde 15 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu belirten Guterres, DSÖ'nün Kovid-19 programı için toplam 35 milyar dolar yardım çağrısında bulundu.

Guterres aşıya eşit erişimin tüm ülkelerin yararına olacağına dikkati çekerek, ''Küresel birliktelik, küresel çözümler gerektirir, ya birlikte hareket ederiz ya da parçalanmaya mahkum oluruz.'' dedi.