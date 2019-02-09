BMC Power ile KTÜ arasında savunma sanayi projelerinde işbirliği ve destek protokolü imzalandı

Üniversite-sanayi işbirliği çalışmaları kapsamında Trabzon'a gelen BMC Power CEO'su Dr. Osman Dur'la Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal arasında savunma sanayi projelerinde işbirliği ve destek protokolü imzalandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörlüğü ve KTÜ Teknoloji Transfer Ofisi organizasyonuyla düzenlenen Üniversite - Sanayi Buluşması toplantısı için Trabzon'a gelen BMC Power CEO'su Dr. Osman Dur, KTÜ Rektörlüğü'nde sanayi ile ilgili kurumların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal, TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

BMC Power CEO'su Dr. Osman Dur, Anadolu'nun her yerinde katma değeri yüksek projeler meydana getirilmesini istediklerini ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Akademisyenlerin sanayide daha fazla yer almasını istiyoruz. Bu yönde sanayi ve üniversiteler arasında bir bağ kurmamız ve işbirliğini güçlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerin halkın ve sanayinin taleplerini, özellikle savunma sanayi projelerini daha fazla göz önüne almalı. KTÜ de ülkemizin köklü kurumlarından birisi. Bu konuda KTÜ ile de ortak çalışmalar yapmayı arzu ediyoruz" dedi.

TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da ülkemizin stratejik planına uygun olarak Trabzon'u orta ve ileri teknoloji üretim merkezi yapmak için son yıllarda birçok çalışma yaptıklarını vurguladı. Hacısalihoğlu "Teknokent'te kurduğumuz eğitim merkezimizde bugüne kadar 600 mühendise eğitim verdik. Mühendislerimizin katma değer üretecek projelere patent alması en büyük arzumuz. Ayrıca İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi inşaatımız da sürüyor. Burada da birçok laboratuvar ve araştırma ünitesiyle kentimize ve ülkemize katkı sağlayacağız. Teknokent'te şu anda kurduğumuz altyapımız ve süren çalışmalarımızı BMC Power ile yapılacak işbirliğinde de kullanmak istiyoruz. Üreteceğiniz ürünlerin tasarım, modelleme, fizibilite çalışmalarını Trabzon'da yapmaya talibiz. Çalışmalarımızda KTÜ'nün de desteğini her zaman gördük" diye konuştu.

Trabzon'un orta ve ileri teknoloji konusundaki en büyük projesi olan Arsin'deki Yatırım Adası'nda yatırım yapmaya davet eden Hacısalihoğlu "Cumhurbaşkanımızın da Milli Atılım Hamlesi kapsamında 5 mega endüstri bölgesi arasında gösterdiği Yatırım Adası'na BMC Power'i de bekliyoruz. Trabzon, üniversiteleri, yetişmiş mühendisleri, orta ve ileri teknoloji üretim yapacak tesisleriyle bölgesinin ve Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olma yolundadır" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda BMC Power ile KTÜ arasında savunma sanayi projelerinde işbirliği ve destek protokolü de imzalanırken, detayı ile ilgili bilgi verilmedi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal ve TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, katılımları nedeniyle BMC Power CEO'su Dr. Osman Dur ve BMC Power Genel Müdür Danışmanı Dr. Şenol Gülgönül'e plaket takdim etti.