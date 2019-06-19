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  3. BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum geldi

BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum geldi

Şüpheli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in "Suçlu Arap hükumetidir, Türkiye'den özür dilemeliler" raporu sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.

BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum geldi

Şüpheli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in "Suçlu Arap hükumetidir, Türkiye'den özür dilemeliler" raporu sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu;  "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.


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