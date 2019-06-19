BM'nin Cemal Kaşıkçı raporuna Türkiye'den ilk yorum geldi
Şüpheli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in "Suçlu Arap hükumetidir, Türkiye'den özür dilemeliler" raporu sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.
Şüpheli Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in "Suçlu Arap hükumetidir, Türkiye'den özür dilemeliler" raporu sonrası Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu; "BM'nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz" dedi.
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