1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurularak 2004 yılında BMS Grup bünyesine katılan BMS Çelik Hasır, halka arz edileceği haberi ile tüm yatırımcıları heyecanlandırdı. Firmanın Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvurunun onaylanmasının ardından internet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı BMS Çelik halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? BMS Demir Çelik halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

BMS ÇELİK HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

BMS Çelik Hasır Sanayi ve Ticari Anonim Şirketi'nin halka arzına öncülük edecek firma İş Yatırım ve İnvestaz Yatırım olarak belirlendi.

Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan izahnamede, tüm banka ve kurumlardan halka arz başvurusu gerçekleştirilebileceği bilgisi paylaşıldı.

BMS ÇELİK HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

31 Mayıs ile 1 Haziran tarihleri arasında, 10.30 - 13.00 saatleri arasında talep toplayacak olan BMS Çelik'in halka arz edilecek hisselerinin tamamı 4,87 TL sabit fiyat ve 'Eşit Dağıtım' yöntemi ile dağıtılacak.

BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak

Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.

BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ BORSA KODU

BMS Demir Çelik halka arzının Borsa işlem kodu #BMSCH olarak belirlendi.

KOD: #BMSCH

BMS DEMİR ÇELİK HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

15.500.000 lot sermaye artırımına bağlı olarak belirlendi. Taslak izahnamede, dağıtılacak hisse adeti dışında ek satış olarak 3.875.000 lot satışa sunulacak.

Hisse borsada işlem görmeye başladıktan 1 yıl sonra 3.875.000 lot satışa sunulabilecek.

Halka arzlarda son dönemdeki talep yetersizliği dikkate alındığına BMS Demir Çelik Sanayi’nin halka arzında nasıl bir seyir alacağı merak konusu oldu.

Eğer Kalekim Halka arzına gelen kadar talep gelecek olursa yani yaklaşık 350 bin kişi başvurursa 45 lot;

Penta Teknoloji halka arzına gelen kadar talep gelirse yani yaklaşık 95 bin kişi başvurursa 164 lot;

Mercan Kimya halka arzına gelen kadar talep gelirse yani yaklaşık 65 bin kişi başvurursa 239 lot düşmüş olacaktır.

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BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. AŞ HAKKINDA

Türkiye'nin ilk ve en yüksek kapasiteli Çelik Hasır fabrikası 1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulmuştur. Farklı firmalar tarafından 2001 yılına kadar işletilen bu tesis 3 yıl süreden sonra 2004 yılının Eylül ayında BMS GRUP bünyesine dahil olmuştur. Köklü modernizasyon çalışmalarından sonra yeni ve modern makine ilaveleri ile tekrar faaliyete başlayan BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. günümüzde de Türkiye 'nin en modern ve en yüksek kapasiteye sahip çelik hasır fabrikasıdır.

Son makine ilaveleri ve büyütülen kapalı alanlarıyla yıllık kapasite 120.000 ton/yıl çelik hasır, 120.000 ton/yıl soğuk çekme çubuğa ulaşmıştır. 7000 m² kapalı 5000 m² açık olmak üzere toplam 12.000 m² alanda faaliyet gösteren BMS ÇELİK HASIR SAN. VE TİC. A.Ş. başta Türk standartları olmak üzere dünyadan genel kabul edilen ASTM, DIN ve BSI gibi standartlarda üretim yapmaktadır. Üretilen çelik hasır ve soğuk çekme çubukların kalite kontrolleri tesis bünyesindeki laboratuvarda sürekli yapılmakta ayrıca periyodik olarak üniversitelerin test laboratuvarında da kalite kontrol testleri yapılmaktadır.