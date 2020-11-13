Boat Show Denizcilik Fuarı’nda ihtiyaç sahiplerine büyük destek!

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı El Sanatları ve Ar-Ge Komisyonları iş birliği ile kurulan stant ile ihtiyaç sahibi kadınların yaptığı ürünler, Uluslararası Boat Show Denizcilik Fuarı’nda vatandaşın beğenisine sunuldu.

Stantta, el emeği ile üretip ​hazırlanan nevresim takımları, yastık kılıfları, yastıklar, masa örtüleri, el nakış havlular, ev dekorasyon ürünleri, geri dönüşüm malzemesinden yapılan ev aksesuarları, bambu sepetler, maskeler, mutfak önlükleri, şile bezinden dokunan kıyafetler satışa sunuldu. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı Yönetim Kurulu üyeleri standı ziyaret etti. Stantta satılan el emeği ürünlerden elde edilen gelirler ise, ev ekonomisine katkıda bulunacak şekilde yine ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak.

“AMACIMIZ KADINLARIMIZI ÜRETİME TEŞVİK ETMEK”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın eşi ve Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı,” Bugün 10’uncu kez katılıyoruz Boat Show’a. Amacımız yine kadınlarımızı üretime yöneltmek. Onları üretime teşvik etmek. Hem üretimin keyfini yaşatmak, hem de ev ekonomisine katkı sunmak. Artık Boat Show’a katılmaya alıştık. Bu konuda da tecrübe edindik. Dolayısıyla kadınlarımıza o yönde ürünler ürettirmeye çalışıyoruz. Biz Gönül Elleri Çarşısı’nda El Sanatları Komisyonumuz ve Ar-Ge Komisyonumuz ile birlikte birçok kadına el uzatmaya çalışıyoruz. Evde oturan, çalışamayan, ya da küçük çocuğu olan kadınlarımızı çarşımıza çağırıyoruz. Onlar becerilerine göre bir takım el sanatlarını onlara ürettirmiş oluyoruz. Dikiş, nakış elinden ne geliyorsa. Bu şekilde ellerinden çıkan ürünlere de Pazar bulmaya çalışıyoruz” dedi

“KADINLARIN EVLERİNE EK BÜTÇE OLUŞTURDUKLARI ÇALIŞMALARIN ÜRÜNÜ”

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın kurucu üyelerinden Tuğba Muslu,” Gönül Elleri Çarşısı’nın El Sanatları Komisyonumuzun Boat Show’da fuarındayız. Bu yıl beşincisini gerçekleştiriyoruz. Burada ki bütün çalışmalar ihtiyaç sahibi dezavantajlı ailelerimizin kadınlarının evlerine ek bütçe sağlaması için oluşturdukları çalışmaların bir ürünü olarak sunuluyor.” dedi.

“HEPSİNİN ELLERİNE SAĞLIK”

Gönül Elleri Çarşısı’nın Boat Show’da bulunan standını gezen Selin Yavuz, ”Ürünleri gezdim. El yapımı olması ve ihtiyaç sahibi kadınların yapması çok hoşuma gitti. Herşey çok güzel. Hepsi çok sevimliler. Ellerine emeklerine sağlık” dedi. Standı gezerek alışveriş yapan Canan Macaroğlu ise,” Ürünlerinizi gezdim. Hepsini gördüm. Masa örtüleri çok güzeldi. İhtiyaç sahibi kadınların yaptığını duyunca da çok mutlu oldum. Ellerine sağlık hepsinin. Biz de bir nebze katkı sağlayabildiysek ne mutlu bize” dedi.

Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı’nın ihtiyaç sahibi kadınların ürettiği el emeği ürünlerin satıldığı standı, 15 Kasım 2020 Pazar akşamına kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Tuzla Marina Boat Show Deniz Fuarı'nda açık olacak.