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Antalyaspor ve Tuzlaspor, Junior Flemmings’e talip oldu!

Amerika 2. Ligi USL'de Phoenix Rising forması giyen Junior Flemmings'e Türkiye'den iki ekip talip oldu.

Antalyaspor ve Tuzlaspor, Junior Flemmings’e talip oldu!

Amerika 2. Ligi USL'de Phoenix Rising forması giyen Junior Flemmings'e Türkiye'den iki ekip talip oldu. 24 yaşındaki santraforu kadrosuna katmak için Antalyaspor ve Tuzlaspor kolları sıvadı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile TFF 1.Lig'de mücadele eden Tuzlaspor, Junior Flemmings'in peşinde düştü. Amerika 2. Ligi USL'de Phoenix Rising forması giyen 24 yaşındaki santrafor için harekete geçen her ekip, futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük çaba harcıyor.

JUNİOR FLEMMİNGS KİMDİR?

30 Kasımda sözleşmesi sona erecek olan Junior Flemmings, bu sezon çıktığı 14 maçta 14 gol attı, 3 de asist yaptı. 10 kez de A Milli takım forması giyen Jamaikalı futbolcu, bugüne kadar çıktığı 128 maçta 54 gol atma, 24 de asist yapma başarısı gösterdi. Daha önce TB Rowdies, NY Red Bulls II ve Tivoli Gardens FC formaları giyen golcü futbolcunun piyasa değeri 300 bin Euro olarak görülüyor.

Onur Çelik
Spor Editörü
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