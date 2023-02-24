Boban Djordjevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Boban Djordjevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Boban Djordjevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Boban Djordjevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Boban Djordjevic 20 Şubat 1997 tarihinde Herceg Novi şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Бобан Ђорђевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Boban Djordjevic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Boban Djordjevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Tivat futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Tivat takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Boban Djordjevic'nin Arsenal Tivat ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Boban Djordjevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Boban Djordjevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Boban Djordjevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Boban Djordjevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2015 yılında Usti nad L. U19

16 Temmuz 2015 yılında Teplice B

30 Haziran 2016 yılında Usti nad L. U19

26 Ağustos 2016 yılında OSK Igalo

8 Mart 2017 yılında FK Dobrovice

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2018 yılında OSK Igalo

20 Temmuz 2018 yılında Arsenal Tivat

15 Temmuz 2019 yılında OFK Grbalj

4 Mart 2020 yılında Aktobe

18 Şubat 2021 yılında Mornar Bar

1 Şubat 2022 yılında Bilinmiyor

15 Temmuz 2022 yılında OSK Igalo

11 Ocak 2023 yılında Arsenal Tivat

Boban Djordjevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Boban Djordjevic şuan Arsenal Tivat takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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