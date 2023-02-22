Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bobby Allain ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bobby Allain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Allain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Allain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobby Allain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobby Allain 28 Kasım 1991 tarihinde Clamart şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa,İskoçya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobby Allain Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FW SPORTS CONSEILS yapmaktadır. Bobby Allain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bobby Allain'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bobby Allain Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bobbyallain/

Bobby Allain Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobby Allain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Bobby Allain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobby Allain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Red Star FC 93

14 Ağustos 2016 yılında Dijon

24 Temmuz 2019 yılında Olimpiakos

9 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında Örebro SK

29 Mart 2022 yılında Dalkurd

10 Ağustos 2022 yılında Ajaccio

1 Şubat 2023 yılında Ionikos Nikeas

Bobby Allain kimdir

Bobby Allain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobby Allain şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Bobby Allain nereli

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