Bobby Burns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Burns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Burns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bobby Burns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bobby Burns 7 Ekim 1999 tarihinde Crumlin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Robert Burns şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bobby Burns Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bobby Burns, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 30 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bobby Burns'nin Glentoran FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bobby Burns Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bobbyburns321/

Bobby Burns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bobby Burns isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bobby Burns Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bobby Burns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Knockbreda FC

1 Mayıs 2017 yılında Glenavon U20

1 Temmuz 2017 yılında Glenavon

1 Temmuz 2018 yılında Heart of Midl.

28 Ağustos 2018 yılında Livingston FC

7 Ocak 2019 yılında Heart of Midl.

18 Eylül 2019 yılında Newcastle

30 Haziran 2020 yılında Heart of Midl.

5 Ağustos 2020 yılında Barrow

3 Ekim 2020 yılında Glentoran

3 Ocak 2021 yılında Barrow

30 Temmuz 2021 yılında Glentoran

Bobby Burns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bobby Burns şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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