Bobby Jones kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bobby Jones Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bobby Jones adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bobby Jones Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bobby Jones 20 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bobby Jones Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI Sports Management yapmaktadır. Bobby Jones, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 19 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Bobby Jones'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Bobby Jones Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/bobbyyjoness_
Bobby Jones Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bobby Jones futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Wigan U18
1 Temmuz 2020 yılında Wigan U21
1 Temmuz 2021 yılında Fylde
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
19 Eylül 2022 yılında Stockport
Bobby Jones Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bobby Jones şuan Stockport County takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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