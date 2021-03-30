Bobin aktarma işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Bobin aktarma işçisi görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak bobin aktarma işlemlerini gerçekleştiren kişidir.

Bobin aktarma işçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Bobin aktarma işçisi Maaşları

Bobin aktarma işçisi maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.500 TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Bobin aktarma işçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

Okuryazar olmak bu meslek için yeterlidir.

Bobin aktarma işçisi Ne İş Yapar?

Bobin aktarma işçisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: görev ve sorumluluklarını yerine getirir.

Bobin aktarma işçisi Meslek Ana Grubu:

Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Grubu:

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlardır.

Bobin aktarma işçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Bobin aktarma işçisi mesleğinin meslek kodu 9329.26 olarak belirlenmiştir

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