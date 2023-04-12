Böcek Isırık Çeşitleri! Böcek Isırması Belirtileri Neler! Bu Durumda Neler Yapılmalı

Böcek ısırıkları nelerdir? Böcek ısırdığında ne tür belirti oluşur. Tedavisi nasıl yapılır. Tüm bu soruların detayları haberimizde...

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Böcek Isırık Çeşitleri! Böcek Isırması Belirtileri Neler! Bu Durumda Neler Yapılmalı

Havaların ısınması ile birlikte artan böcek ısırıkları da çıkmaya başladı. Yaz aylarında ise çok sık karşılaşılan böcek ısırığı ciddi hastalıklara neden olur. Böyle durumlarda acil önlem alınması gerekir. Böcek ısırık çeşitleri, çoğu zaman hangi böcek tarafından ısırıldığını belirlemek oldukça zor bir durum olmaktadır. Bu durum da tedavinin geçilmesine sebebiyet verir.

Ancak bu durumun önüne geçilebilmektedir. Her ne kadar ısırıklar birbirine benzer bir hal yaşatsa da gösterdikleri belirtiler aynı değil. Havaların ısınması ile en çok artan ısırık ise sivrisinek olmaktadır. Isırılan bölgenin şişmesi, sertleşmesi ve kaşınması hatta kabarması gibi belirtilerle kendini göstermektedir.

Hangi Böcekler Belirtiye Neden Olur?

Eşek arısı, normal arının ısırığından fazla canınız yanar. Eşek arısının ısırıldığı bölge hemen kabarır ve kızarmaya başlar. Eşek arısının ısırığının en önemli farkı ise kulak ve dudaklarınızın morarması ve solunum problemine yol açar. Böcek ısırık çeşitleri arasında yerini almaktadır. Ateş karıncası, renkli karıncaların ısırması zehirli olduğundan ciddi alerjik şoklara sebebiyet vermektedir. Isırık sonrası cilt tahrişi, aşırı kaşınma ve dökülme gibi belirtilerin yanı sıra nefes alıp vermede artış ortaya çıkmaktadır.

Karasinek, karasinekler insan kanı içerek beslenen hayvanlar arasında yerini almaktadır. Isırdığı bölgede kırmızı küçük nokta oluşturur. Zamanla bu nokta iltihaplı kabarmaya dönüşmektedir. Tahtakurusu, sivrisinek ve pire ısırığına benzemektedir. Isırığı ayırmanın yolu ise tahtakurusu birden fazla ısırmaya devam eder. Ciltte kaşıntı ve kanamaya sebebiyet vermektedir. Arı, arı ısırığı fazla tehlikeli değil. Ancak arı ısırığı alerjisi olan bazı bireyler için bu durum kötü sonuçlanmaktadır. Arı iğnesini bıraktığı için o bölgenin ödem toplamış gibi şişmesine neden olur.

Kene, ölümle sonuçlanan ciddi anlamda böcek ısırmalarından biri olmaktadır. Keneler ısırdıkları insan vücudunda günlerce yaşamaktadır. Ateşlenme, kusma ve baş dönmesi gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Erken müdahale edilmesi gerekir. Erken müdahale edilmez ise ölümle sonuçlanabilir. Sivrisinek, her yere kondukları için belirli bir virüs vücuda enfekte etmemektedir. Ayrıca ısırdığı yer çok kaşınır ve enfeksiyonu vücuda aktardığı için ciddi cilt ve sağlık sorunlarına sebebiyet vermektedir. Sivrisinek bazılarını n hastalanmasına sebebiyet vermektedir.

Böcek Isırmalarının Belirtileri

Günümüz yaşantı şartlarında olmazsa olmazlar arasında böcek ısırıkları ortaya çıkmaktadır. O yüzden yaşantıda ne kadar dikkat etsek bile böcekler olduğumuz yerde bile gelip ısırmaya çalışmaktadır. O yüzden böcek ısırık çeşitleri arasında gelip gitmekte zaman harcamaktayız. Ne ısırdı diye düşünüp bulamaya çalışılmaktadır.

  • Vücuda giren enfeksiyonun hücreler genellikle bağışıklık sistemini etkilemektedir.
  • Enfeksiyon alerjik reaksiyonlara neden olmaktadır.
  • Boğaz şişmesine neden olur
  • Yutkunma güçlüğüne neden olur.
  • Sinir hücrelerinin hasar alması şiddetli bağ ağrısı yapar
  • Vücut yorgunluğuna sebep olur

Kan basıncının düzensizleşmesini sağlayan mikroplar, hızlı kan akışını sağlar ve bu da kalp ritmini bozmaktadır. Böcek ısırıkları mide bulantısı ve kusma belirtilerine sebebiyet verir.

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