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  3. Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'la 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Niğde Anadolu Futbol'la 1-1 berabere kalan Bodrum Belediyesi Bodrumspor 90+3. dakikada yediği golle kahroldu. Galibiyete çok yakınken son anda Musa Caner'e engel olamayan yeşil-beyazlılar Play-Off yolunda ağır darbe yedi. Sezonun ikinci yarısına büşük umutlarla başlayan Bodrumspor, toplamda 7. puan kaybını yaşadı. Teknik direktör Engin İpekoğlu büyük üzüntü yaşadıklarını ancak mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yeşil-beyazlılar gelecek hafta deplasmanda Kastamonuspor 1966'ya karşı karşıya gelecek.


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