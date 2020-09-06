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  3. Bodrum'da ki turist tacizine, Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti!

Bodrum'da ki turist tacizine, Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti!

Bodrum'da yaşanan son olay Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı isyan etme noktasına getirdi. Turizmin en önemli sorunlarından birisi olan "Hanutçuluk" bir kez daha isyan ettirdi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kale Caddesi üzerinde turistleri taciz eden bir şahsın görüntülerini paylaştı. Ahmet Aras, paylaşmında, hanutçuluk yapan bir şahsın görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülerde bir kıyafet dükkanı önünde bekleyen şahsın, cadde üzerinde gezinti yapan yabancı turistleri çevirerek dükkana sokma çabası yer alıyor. Zaman zaman caddenin ortasında durarak turistleri dükkana yönlendiren şahsın, ağzında takılı olması gereken maskesinin de koluna takılı olduğu görülüyor.

Bodrum'da ki turist tacizine, Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti!

'İZİN VERMEYECEĞİM'

Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı:

“Hanutçuluk suçtur ve cezasız kalmayacaktır. Bodrum’un eski çarşısının giriş kapısı Kale Caddesi esnafına yakışmaz. Zaten sıkıntılı olan sezonda ilçemize bin bir zorlukla gelen misafirlerimizin rahatsız edilmesine ve Bodrum’un imajının zedelenmesine izin vermeyeceğim.”

Bodrum'da ki turist tacizine, Belediye Başkanı Ahmet Aras isyan etti!

HANUTÇULUK NEDİR?

Halk arasında hanutçuluk olarak bilinen kavram, çoğunlukla turistlere rahatsızlık veren davranışlar içermesi nedeniyle literatürde 'turist tacizi' başlığı altında ele alınmakta ve 'esnaf tacizi' olarak adlandırılmaktadır. Hanutçuluk, Türkiye’de özellikle turistik yörelerdeki esnaf ve halk tarafından yakından bilinen bir iş kolu ya da iş pratiğidir. Hanutçulukta amaç, işletmeye daha çok müşteri/turist çekmek, daha çok satış yapmak ve daha çok gelir elde etmektir. Hanutçu, kişileri veya turistleri komisyon karşılığı anlaştığı işletmelere yönlendiren kişiye denilmektedir.



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