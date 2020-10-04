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  3. Bodrum'daki kayıp balıkçının cesedi, ağaca asılı halde bulundu

Bodrum'daki kayıp balıkçının cesedi, ağaca asılı halde bulundu

Bodrum'da 8 gün önce hakkında kayıp ilanı verilen 38 yaşındaki balıkçı Hasan D., ormanlık bir alanda, cesedi ağaca asılı halde bulundu. Kesin ölüm nedeni bilinmeyen balıkçının naaşı, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bodrum'daki kayıp balıkçının cesedi, ağaca asılı halde bulundu

Bodrum'da, 8 gün önce kaybolan 38 yaşındaki Hasan D., ormanlık alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. İntihar ettiği sanılan Hasan D.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

​Çarşı Mahallesi'ndeki balıkçılık firmasında çalışan Hasan D., 26 Eylül'de akşam işten çıktı. Hasan D.'nin iş yerinden çıktıktan sonra evine dönmemesi ve telefonlarına da cevap vermemesi üzerine meraklanan yakınları, kendisini aramaya çıktı. Herhangi bir ize rastlayamayan yakınları, durumu jandarma ve polise bildirerek, kayıp başvurusunda bulundu. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hasan D.'nin bulunması için çalışma başlattı. MOBESE ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak Hasan D.'nin son gittiği yeri belirledi.

Bodrum'daki kayıp balıkçının cesedi, ağaca asılı halde bulundu

Ekipler, MOBESE kayıtlarında en son Kızılağaç mevkiinde görüntülenen Hasan D. için çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 saatlerinde, Kızılağaç kavşağında sıklaştırdı. Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği aramalarda, ormanlık alandan ağır bir koku geldiği tespit edildi. Kokuyu takip eden ekipler, Hasan D.'nin ağaca asılı halde cansız bedeni ile karşılaştı.

Hasan D.'nin cesedi ağaçtan indirilip, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. İntihar ettiği değerlendirilen Hasan D.'nin otopsisinin ardından yakınlarına teslim edileceği ve toprağa verilmek üzere memleketi Malatya'ya götürüleceği öğrenildi.

Bodrum'daki kayıp balıkçının cesedi, ağaca asılı halde bulundu

Berna Akkaya
Editör


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