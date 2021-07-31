Bodrumdaki yangın yerleşim yerlerine sıçradı! Yetkililerden üst üste anonslar geliyor

Ne yazık ki ülkenin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün öğren saatlerinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde başlayan yangına müdahale edilse de bir türlü durdurulamadı. gittikçe büyüyen yangın yerleşim yerlerine doğru oldukça yaklaştı. Patlama seslerinin de duyulduğu bölgede ekipler anonslarla halka evleri ve otelleri boşaltmaları çağrısında bulundu. Yangın tersaneye doğru ilerliyor.

YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR

Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken bölgeye helikopterle de müdahale edildi. İçmeler Mevkii’ne doğru yaklaşan yangın otel ve evleri tehdit edince vatandaşa bölgeyi boşaltın uyarıları yapıldı.

TRAFİK KİLİTLENDİ, VATANDAŞ KOŞARAK UZAKLAŞIYOR

Yangın paniği nedeniyle polis yolların tıkanmaması için önlemler aldı. Belediye de hoparlörlerden gereksiz yere trafiğe çıkarak yolları tıkamaması konusunda uyarılarda bulunuyor.

Bodrum'da trafik neredeyse kilitlenme noktasına geldi. İnsanlar oteller ve evlerinden yanlarına alabildikleri eşyalarıyla birlikte yaya olarak bölgeyi terk etmeye çalışıyor.

İŞ YERLERİNDE YANICI MADDELER VAR

Otellerde kalan yerli ve yabancı turistler panik halinde iskelelerde bölgeden uzaklaşmalarını sağlayacak tekneleri beklerken, sahil güvenlik ekipleri başta olmak üzere diğer özel tekne ve yatların da katıldığı tahliye çalışmalarında vatandaşlar deniz yolu ile bölgeden çıkarılmaya başlandı.

Öte yandan yangının tersaneye doğru ilerlediği ve iş yerlerinde tehlikeli maddelerin bulunduğu ifade ediliyor. ekipler bir an önce yangını kontrol altına almak için çaba sarf ediyor.