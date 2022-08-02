Bodrum'dan kaçarken İstanbul'a tutuldular! İBB plaj fiyatlarında Bodrum'a özendi! "İmamoğlu bir tek kendi tatil yapsın istiyor!"

Büyükada'da İBB'ye bağlı BELTUR'un işlettiği plajın giriş fiyatları açıklandı. Buna göre plaja gitmek isteyenler hafta içi 95, hafta sonu 120 TL ödeme yapacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Bodrum'dan kaçarken İstanbul'a tutuldular! İBB plaj fiyatlarında Bodrum'a özendi! "İmamoğlu bir tek kendi tatil yapsın istiyor!"

Büyükada'da İBB'ye bağlı BELTUR'un işlettiği plaj, halka açıldı. Bostancı ve Kartal motor iskelesinde bulunan BELTUR plaj gişelerine önce ödeme yapılıyor, daha sonra vatandaşlar kendilerini denize atmak için yola çıkıyor.

Geçtiğimiz günlerde fiyat listesi paylaşılan plajın rakamları sosyal medyanın gündemine oturdu. hafta içi 95 TL olan hizmet, hafta sonu ise 120 TL olarak belirlendi.

Bodrum'dan kaçarken İstanbul'a tutuldular! İBB plaj fiyatlarında Bodrum'a özendi! İmamoğlu bir tek kendi tatil yapsın istiyor!

"İMAMOĞLU BİR TEK KENDİ TATİL YAPSIN İSTİYOR"

Çam ağaçları içerisinde, şezlonglar ve şemsiyelerin kurulu olduğu plaj ne yazık ki halkın her kesimine hitap etmiyor. Mart 2019 seçimlerinde halkın nabzını tutacağını ve ücretsiz hizmetlerin daima var olacağını söyleyen İBB Başkanı İmamoğlu, tatil için şehir içi tercih edenleri hayal kırıklığına uğrattı. Sosyal medyanın gündemine oturan BELTUR plaj fiyatları için "Bodrum'a BELTUR açmışlar" şeklinde yorumlar gelirken, "İmamoğlu bir tek kendi tatil yapsın istiyor" tepkilerini de beraberinde getirdi.

Bodrum'dan kaçarken İstanbul'a tutuldular! İBB plaj fiyatlarında Bodrum'a özendi! İmamoğlu bir tek kendi tatil yapsın istiyor!

Bodrum'dan kaçarken İstanbul'a tutuldular! İBB plaj fiyatlarında Bodrum'a özendi! İmamoğlu bir tek kendi tatil yapsın istiyor!

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