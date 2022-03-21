Boğak ne demek, TDK'ya göre Boğak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Boğak ne demek? Boğak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi boğak kelimesi. Peki boğak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre boğak nedir, boğak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BOĞAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Boğak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre boğak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anjin

