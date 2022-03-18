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"Boğasım geliyor" demişti! Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti! Mesajları gören inanamadı!

Ebru Şancı, Galatasaray'da oynayan futbolcu eşi Alpaslan Öztürk'le olan mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Öztürk'ün küfür etmesi tepki çekti.

"Boğasım geliyor" demişti! Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti! Mesajları gören inanamadı!

Galatasaray'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile evli olan 3 çocuk annesi model Ebru Şancı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü model, futbolcu eşi Öztürk'e Galatasaray forması giydiği bir fotoğrafını gönderdi ve bunun üzerine aralarında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından yayınladı. Ancak mesajlarda Öztürk'ün karısına küfür içerikli yazdığı kelimeler gündem oldu.

Boğasım geliyor demişti! Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti! Mesajları gören inanamadı!

"NE BÜYÜK KAFA ÇIKMIŞSIN"

 "Kocam beni hep çok güzel bulmuştur." notuyla eşiyle olan konuşmasını paylaşan Şancı'ya eşi Öztürk'ün, "Ne büyük kafa çıkmışsın. Gözün biri büyük bir küçük." diyerek küfür etmesi dikkat çekti. Şancı ise kocasına "Ayıp ama" diyerek yanıt verdi.

Boğasım geliyor demişti! Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti! Mesajları gören inanamadı!

"BOĞASIM GELİYOR"

38 yaşındaki eski manken TV8 ekranlarında yayınlanan, '2. Sayfa' canlı yayınında evlilik üzerine konuşulurken, "İyi ki evlenmişim, hiç pişman olmadım. Bazen gecenin bir yarısında kalkıp, boğasım geliyor ama yine de seviyorum kocamı. Her noktada delirebilirim ama sinirim beş dakika. Bende kin yok, uzatma yok, surat asma yok" itirafında bulunmuştu.

Boğasım geliyor demişti! Galatasaraylı Alpaslan Öztürk eşi Ebru Şancı'ya küfür etti! Mesajları gören inanamadı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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