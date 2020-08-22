Boğaz'da düzenlenen yat partilerinde koronavirüs hiçe sayılmaya devam ediliyor!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmadan Boğaz'da düzenlenen yat ve tekne partileri kaldığı kaldığı yerden sürmeye devam ediyor. Eğlenenlerin sosyal medyada paylaştığı o anlar da yaşanılan bu kötü durumu gözler önüne serdi.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı. 1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi. Boğazda, Beşiktaş Arnavutköy, Bebek ve Haliç'te akşam saatlerinde başlayan yat partileri hız kesmeden devam ediyor.





SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI

Tüm uyarılara ve her geçen gün artan vaka sayılarına rağmen partiye katılanlar ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu. Partilerde doyasıya eğlenenler virüse adeta meydan okudu. Mesafenin hiçe sayıldığı partilerde eğlenen onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı. İğne atsan yere düşmeyecek partiler kameralara yansıdı.