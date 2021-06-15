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Boğazı kesilerek öldürülmüş, cinsel organı ormana atılmıştı! Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas davasında yeni gelişme!

Brezilya'nın en iyi takımlarından bir tanesi olan Sao Paulo'da oynayarak kariyerinin zirvesinde olan futbolcu Daniel Correa Freitas'ın ölümüyle alakalı flaş bir gelişme yaşandı. Katil zanlısı, suçunu ve Freitas'a yaptıklarını itiraf etti.

Boğazı kesilerek öldürülmüş, cinsel organı ormana atılmıştı! Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas davasında yeni gelişme!

Boğazı kesilerek öldürüldükten sonra cinsel organı kesilerek ormanı atılan Sao Paulo'nun futbolcusu Daniel Correa Freitas'ın katil zanlısı Edison Brittes suçunu itiraf etti.

FOTOĞRAFLAR ELİNE GEÇMİŞTİ

Sao Bento'da kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki futbolcusu Daniel Correa Freitas'ın cinayeti, tüm dünyanın kanını dondurmuştu. 2018 yılında cinsel organı kesilerek ormana atılmış halde bulunan Freitas, yılbaşı partisinde Cristina Brittes adlı kadınla yatakta çekilmiş pozlarını arkadaşına göndermiş ancak bu pozlar Brittes'ın eşi Edison'un eline geçmişti.

Boğazı kesilerek öldürülmüş, cinsel organı ormana atılmıştı! Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas davasında yeni gelişme!

ÖLDÜRÜP CİNSEL ORGANINI ORMANA ATTI

Haber Global'in haberine göre, fotoğrafların eline geçmesinin ardından Edison, Freitas'ı öldürüp cinsel organını kestikten sonra ormana attığını itiraf etmişti. Olayla ilgili 7 kişinin soruşturulduğu davada yeni gelişmeler yaşandı. Edison, Freitas hakkında çarpıcı iddialar ortaya attı ancak kadından alınan örnekler, eşinin iddialarını doğrulamadı.

Boğazı kesilerek öldürülmüş, cinsel organı ormana atılmıştı! Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas davasında yeni gelişme!

'EŞİME TECAVÜZ ETMEK İSTERKEN YAKALADIM'

Edison, mahkemede verdiği ifadede Daniel'i eşine tecavüz girişiminde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Edison, eşinin odasından gelen çığlık sesleri üzerine odaya daldığını ve Freitas'ın eşine tecavüz etmeye çalıştığını gördüğünü anlattı. Ancak dedektiflerin yaptığı çalışmalar, katil zanlısının ifadelerini yanlış çıkardı.

Boğazı kesilerek öldürülmüş, cinsel organı ormana atılmıştı! Sao Paulo futbolcusu Daniel Correa Freitas davasında yeni gelişme!

TECAVÜZ BULGUSUNA RASTLANMADI

Kadından alınan örnekler ve yapılan incelemeler sonucunda herhangi bir tecavüz bulgusuna rastlanmadı. Mahkemede, sanıkların tutuklu yargılanmasına ve davayla ilgili delillerin genişletilmesine hükmetti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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