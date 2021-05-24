İstanbul’da 21 farklı lokasyonda , 30 Hazır Beton tesisi ile üretim ve faaliyetlerini sürdüren Boğaiçi Beton halka arz oluyor. Talep toplama tarihlerini 26 - 27 - 28 Mayıs olarak duyuran yetkililerin bu açıklamasının ardından yatırımcılar da Boğaziçi Beton halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirilen pek çok mega projede yer alan Boğaziçi Beton’un halka arzının, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan Konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceği öğrenildi.

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Boğaziçi Beton 3 gün süreyle 26-28 mayıs tarihleri arasında 3.50 TL fiyatla talep toplayacak normalde oransal planlanan halka arz bireysel yatırımcıya eşit dağıtım olarak gerçekleştirilecek.

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek Boğaziçi Beton'un halka arzında talep toplama tarihleri 26-27-28 Mayıs 2021 olarak belirlenirken, halka arz fiyatı ise 3,50 TL olarak belirlendi.

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ BORSA KODU

Boğaziçi Beton sermayesinin 280 milyon TL’den 380 milyon TL’ye çıkarılması nedeniyle bedelli olarak artırılacak 100 milyon TL nominal değerli payları ve şirket ortaklarından Ayşe Zengin’in sahip olduğu 14 milyon TL nominal değerli 14 milyon adet pay halka arz edilecek.

Boğaziçi Beton, Borsa İstanbul'da BOBET kodu ile işlem görecek.

İŞLEM KODU: #BOBET

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Bireysel Yatırımcıya %60 = 68.400.000 LOT

Kurumsal Yatırımcıya %30 = 34.200.000 LOT

Yurt dışı Kurumsal Yatırımcıya = 11.400.000 LOT

Son 4 eşit halka arzın katılım oranlarına bakarak şöyle bir değerlendirme yapabiliriz.

Galata Wind halka arzı kadar bir katılım gelirse 868.936 tekil yatırımcı talep gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse: 276.5 TL => 79 Lot

Çan iki termik santrali halka arzı kadar bir katılım gelirse 487.006 tekil yatırımcı katılım gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse: 493.5 TL => 141 Lot

Penta halka arzı kadar bir katılım gelirse 94.564 tekil yatırımcı katılım gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse: 2534 TL => 724 Lot

Kalekim halka arzı kadar bir katılım gelirse 301.781 tekil yatırımcı katılım gösterdi. Aynı oranda bir talep gelirse: 794.5 TL => 227 Lot

Kaynak: Paraajansi.com

BOĞAZİÇİ BETON HAKKINDA

1997 yılında alt yüklenici olarak başlanan Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyor.

Üretim ve satış faaliyetlerini İstanbul’da 21 farklı lokasyonda , 30 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyor.

Ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyesinde üretiyor. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip 2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocağı işletmecisi unvanına sahip.

Dinamik ve güçlü ekibi, güçlü araç/makine – ekipman parkuru ile müşterilerinin ihtiyacı olan çözümler üretiyor.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, bir çok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attı.

İstanbul’da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m³/yıl); bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanının önemli markalarından biri oldu.

2015 yılından 2018 yılında kadar sektörünün Lider firmaları arasında yer alırken ve 2019 yılı verilerine göre sektörün Lideri konumuna geldi.

Boğaziçi Beton, Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında :

2013 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 370. sırada,

2014 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 260. sırada,

2015 Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 219. sırada,

2016 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 236. sırada,

2017 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 315. sırada,

2018 yılı Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 343. sırada,

2019 Yılında Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 378. sırada yer aldı.