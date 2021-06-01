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Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

Geçtiğimiz günlerde halka arz amacıyla Sermaya Piyasası Kurulu'na başvuran ve onay alan ve 1997 yılından bu güne dek özenle hizmet veren Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak? sorularının cevabı merak ediliyor.

Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

İstanbul’da 21 farklı lokasyonda, 30 Hazır Beton tesisi ile 24 yıldır üretim ve faaliyetlerini sürdüren Boğaziçi Beton, geçtiğimiz ay 'halka arz' talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuş ve başvurusu onaylanmıştı. Bunun üzerine hisselerini halka açan Boğaziçi Beton için vatandaşlar merakla sonuçları beklemeye koyuldu. Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak? İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ BETON HALKA ARZ  SONUCU BELLİ OLDU MU?

Boğaziçi Beton halka arza katılım oranı beklentilerin altında kaldı. Bu sebeple bireysel için payların bir kısmını kurumsal yatırımcılar alırken tüm lotların yatırımcılara dağıtıldığı öğrenildi.

26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Boğaziçi Beton”) paylarının halka arzı 'Sabit Fiyatla Talep Toplama' yöntemiyle gerçekleştirildi.

Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

Halka arzda birim fiyat 3,50 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 114.000.000,00 TL nominal değerli payların satışı gerçekleşti. Buna göre halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak hesaplandı.

Halka arza gelen talep şöyle:

Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

BOĞAZİÇİ ÇİMENTO HALKA ARZ HİSSELERİ NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 114.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 380.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen

Şirket payları 3 Haziran 2021 tarihinden itibaren (03/06/2021) Yıldız Pazar'da 3,50 TL/pay baz fiyat, "BOBET.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

KOD: #BOBET.E

Kaynak: paraajansı

Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

 

BOĞAZİÇİ BETON HAKKINDA

1997 yılında alt yüklenici olarak başlanan Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyor.

Üretim ve satış faaliyetlerini İstanbul’da 21 farklı lokasyonda , 30 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyor.  

Ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyesinde üretiyor. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip  2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocağı işletmecisi unvanına sahip.

Dinamik ve güçlü ekibi, güçlü araç/makine – ekipman parkuru ile müşterilerinin ihtiyacı olan çözümler üretiyor.

Boğaziçi Beton halka arz sonucu belli oldu mu? Boğaziçi Çimento halka arz hisseleri ne zaman dağıtılacak?

Sürekli gelişen ve  kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, bir çok büyük projenin  vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attı.

İstanbul’da  en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m³/yıl); bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanının önemli markalarından biri oldu.

2015 yılından 2018 yılında kadar sektörünün Lider firmaları arasında yer alırken ve 2019 yılı verilerine göre sektörün Lideri konumuna geldi.

Boğaziçi Beton, Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında :

2013 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 370. sırada,

2014 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 260. sırada,

2015 Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 219. sırada,

2016 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 236. sırada,

2017 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 315. sırada,

2018 yılı Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 343. sırada,

2019 Yılında Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 378. sırada yer aldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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