Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru onaylanan ve 26 - 27 - 28 Mayıs tarihleri arasında talep toplayacağını duyuran Boğaziçi Beton yetkililerinin bu açıklamasının ardından vatandaşlar, aram motorlarında, Boğaziçi Beton sahibi kimdir? | Boğaziçi Beton kimin? Sahibi kim? | Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin konularını araştırmaya girişti. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ BETON SAHİBİ KİMDİR? | BOĞAZİÇİ BETON KİMİN? SAHİBİ KİM?

Boğaziçi Beton'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdürrahim Zengindir.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Suat Zengin

Yönetim Kurulu Üyesi: Ertan Zengin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri:

Mehmet Vefat Gücüyener

Ahmet Kağan Yıldırım

Boğaziçi Beton halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Boğaziçi Beton halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir?

YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDURRAHİM ZENGİN

İstanbul 16. sulh ceza mahkemesi’nin 2014/104 d. iş sayılı kararı gereğince Abdurrahim Zengin hakkında, 2014 yılına dek yayımlanmış haberler yayından kaldırılmış olup sonrasında ise biyograisine ulaşılamamıştır. Abdurrahim Zengin hakkında yalnızca Boğaziçi Beton'un Yönetim Kurulu Üyesi olduğu bilinmektedir.

BOĞAZİÇİ BETON HAKKINDA

1997 yılında alt yüklenici olarak başlanan Hazır Beton üretimine, 2003 yılından itibaren Boğaziçi Beton markası ile bağımsız olarak hizmet veriyor.

Üretim ve satış faaliyetlerini İstanbul’da 21 farklı lokasyonda , 30 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyor.

Ana faaliyet konusu olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyesinde üretiyor. Bu kapsamda yıllık 6.000.000 ton agrega üretim kapasitesine sahip 2 Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa Yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocağı işletmecisi unvanına sahip.

Dinamik ve güçlü ekibi, güçlü araç/makine – ekipman parkuru ile müşterilerinin ihtiyacı olan çözümler üretiyor.

Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, bir çok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attı.

İstanbul’da en yaygın dağıtım ağına ve en yüksek üretim kapasitesine sahip hazır beton firmalarından biri olarak (6 milyon m³/yıl); bugüne kadar 35 milyon m³’ün üzerinde beton üreterek alanının önemli markalarından biri oldu.

2015 yılından 2018 yılında kadar sektörünün Lider firmaları arasında yer alırken ve 2019 yılı verilerine göre sektörün Lideri konumuna geldi.

Boğaziçi Beton, Türkiye’nin en büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında :

2013 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 370. sırada,

2014 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 260. sırada,

2015 Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 219. sırada,

2016 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 236. sırada,

2017 yılı Türkiyenin ilk 500 firması sıralamasında 315. sırada,

2018 yılı Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 343. sırada,

2019 Yılında Türkiye’nin ilk 500 firması sıralamasında 378. sırada yer aldı.