Boğaziçi Üniversiteli Ercan Çankaya'dan baş örtülü kişiye tepki çeken sözler: Bugünler geçici, gericilik yasaklanacak

Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü doktora öğrencisi Ercan Çankaya, Kübra Söyler isimli bir kişiye verdiği cevapla tepkilerin odağı oldu. Sosyal medyada gündem olan paylaşımda, Kübra Söyler, " Başörtülü eğitim hakkının zaten bizlerin hakkı olduğunu, normalinin zaten bunun aykırılığına karşı gelmek olduğunu, bu yüzden size minnet zorunda olmadığımızı anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"BENCE GİRMEMENİZ GEREKİYOR, GİREMEYECEKSİNİZ DE"

Ercan Çankaya verdiği cevapla sosyal medyada gündem olmasının yanı sıra tepki çekti. Ercan Çankaya mesajında," Senin türbanlı üniversiteye girmemeni savunmak "normal ya da anormal" sıfatlarıyla tanımlanabilecek bir konu değil. Basit bir yönetmelik meselesi. Bence girmemeniz gerekiyor, giremeyeceksiniz de. Bugünler geçici, Üniversitelerde gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullandı.

"DÖRDÜNCÜ ÜNİVERSİTEMİ OKUYACAĞIM"

Başörtülü öğrenci ise Çankaya’ya, "Dördüncü üniversitemi okuyacağım. Ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" yanıtını verdi.