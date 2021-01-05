Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Mehmed Özkan kimdir?

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasını kabul etmeyen öğrenciler dün okul bahçesinde eylem yaptı. Boğaziçi'ndeki eylemlerde toplam 17 kişi gözaltına alındı. Günlerdir konuşulan eylem olaylarının ardından Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü hakkında bilgiler merak edildi. Peki Mehmed Özkan kimdir?

MEHMED ÖZKAN KİMDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2016 yılında Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Mehmed Özkan, 1986'da Boğaziçi Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarına ABD'de Vanderbilt Üniversitesi Elektrik Mühendisliği programı kapsamında, robotik cerrahi ve akıllı robotlar alanlarında devam ederek 1988'de master ve 1991'de doktora derecelerini elde etti.

Lisansüstü çalışmaları boyunca Vanderbilt Üniversitesinde araştırma görevlisi, “Intelligent Robotics” laboratuvar yöneticisi olarak ABD, Japon endüstriyel projelerinde ve NIH destekli projelerde görev yaptı.

Doktora döneminde Vanderbilt Üniversitesi, Nörocerrahi Kliniğinde de görev alarak cerrahi robot Ar-Ge çalışmalarından sorumlu araştırmacı olarak çalıştı.

Boğaziçi Üniversitesi'nin 19. rektörü olan Özkan, 2016 yılında başladığı görevine 2021 yılında son verdi. Özkan rektörlük koltuğunu Prof. Dr. Melih Bulu'ya bıraktı.

Melih Bulu 2021 yılının ilk ayında Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeni rektör Melih Bulu'nun detaylı biyografisini aşağıdaki haberimizden okuyabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü kim? Prof. Dr. Melih Bulu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

MEHMED ÖZKAN'DAN ÖNCE GÜLAY BARBAROSOĞLU REKTÖRLÜK YAPTI

Mehmed Özkan, 12 Temmuz’da yapılan rektörlük seçimlerinde yüksek bir oy oranıyla seçilen Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’nun yerine atanmıştı.

Üniversiteye veda ettiğini ve akademik hayatını noktaladığını belirten Barbarosoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi: “5 Ağustos 2012 tarihinden itibaren büyük gurur, mutluluk ve heyecanla sürdürdüğüm rektörlük görevimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Ülkemizde olduğu kadar uluslararası alanda da birçok başarıya imza atan, özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla üniversitemizi akademik ve bilimsel alanda daha da yukarılara taşıyan, birlikte görev yaptığım tüm arkadaşlarıma, destek veren tüm öğretim üyelerimize, çalışanlarımıza ve öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum.''

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NİN REKTÖRLERİ

İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde bu zamana kadar rektörlük yapan kişiler;

1. Cyrus Hamlin (1863-1877)

2. George Washburn (1877-1903)

3. Caleb Frank Gates (1903-1932)

4. Paul Monroe (1932-1935)

5. Walter Livingston Wright (1935-1943)

6. Floyd Henson Black (1944-1955)

7. Duncan Smith Ballantine (1955-1961)

8. Patrick Murphy Malin (1962-1964)

9. Dwight James Simpson (1965-1967)

10. John Scott Everton (1968-1971)

11. Prof. Dr. Aptullah Kuran (1971-1979)

12. Prof. Dr. Semih Tezcan (1979-1982)

13. Prof. Dr. Ergün Toğrol(1982-1992)

14. Prof. Dr. Üstün Ergüder (1992-2000)

15. Prof. Dr. Sabih Tansal (2000- 2004)

16. Prof. Dr. Ayşe Soysal (2004- 2008)

17. Prof. Dr. Kadri Özçaldıran (2008- 2012)

18. Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu (2012- 2016)

19. Prof. Dr. Mehmed Özkan (2016-2021)

20. Prof. Dr. Melih Bulu (2021-)