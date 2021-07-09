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Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Başörtülü kesime tehdit savurması ardından gündeme düşen Boğaziçi Üniversitesi doktora öğrencisi Ercan Çankaya'nın kim olduğu merak konusu oldu. Olay olan sözlerinden sonra " Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? " soruları aratılmaya başlandı.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bununla da yetinmeyen Çankaya'nın başörtülüleri tehdit ederek, "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullanması büyük tepki topladı. Tüm bu yaşananların ardından " Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir?  Nereli? Kaç yaşında? " soruları merak konusu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ ERCAN ÇANKAYA KİMDİR?

Ercan Çankaya Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktora eğitimi almaktadır. Toplumsal gazetesinde gazetecilik yapan Ercan, üniversitelerine Melih Bulu'nun atandığı günden bu yana eylemler gösteren grubun içerisinde yer almaktadır.

Son olarak Twitter hesabında İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bununla da yetinmeyen Çankaya'nın başörtülüleri tehdit ederek, "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullanması büyük tepki topladı. 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

ERCAN ÇANKAYA NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

30 ve üstü yaşında olduğu tahmin edilen Ercan Çankaya hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler haberimizde yer alan cümlelerle sınırlıdır.

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