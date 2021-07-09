Ercan Çankaya, sosyal medya hesabından İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bununla da yetinmeyen Çankaya'nın başörtülüleri tehdit ederek, "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullanması büyük tepki topladı. Tüm bu yaşananların ardından " Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Ercan Çankaya kimdir? Nereli? Kaç yaşında? " soruları merak konusu oldu.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİSİ ERCAN ÇANKAYA KİMDİR?

Ercan Çankaya Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde doktora eğitimi almaktadır. Toplumsal gazetesinde gazetecilik yapan Ercan, üniversitelerine Melih Bulu'nun atandığı günden bu yana eylemler gösteren grubun içerisinde yer almaktadır.

Son olarak Twitter hesabında İslam düşmanlığı yaparak, başörtülü öğrencilere nefret kustu. Bununla da yetinmeyen Çankaya'nın başörtülüleri tehdit ederek, "Üniversitelere giremeyeceksiniz gericilik yasaklanacak" ifadelerini kullanması büyük tepki topladı.

ERCAN ÇANKAYA NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

30 ve üstü yaşında olduğu tahmin edilen Ercan Çankaya hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler haberimizde yer alan cümlelerle sınırlıdır.