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Boğaziçi Üniversitesi sanıkları hakkında flaş karar!

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklama 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Boğaziçi Üniversitesi sanıkları hakkında flaş karar!

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklama 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

 

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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