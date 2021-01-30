Boğaziçi Üniversitesi sanıkları hakkında flaş karar!
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklama 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklama 2'si ev hapsi şeklinde adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.
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