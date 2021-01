Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Prof.Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine atanmıştı. Karara karşı gelen öğrenciler ve akademisyenler durumu protesto etmişti. Bu durum sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal görevinden istifa etti. Peki Boğaziçi Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Zafer Yenal kimdir? Neden istifa etti? İşte detaylar...

PROF. DR. ZAFER YENAL KİMDİR?

Prof. Dr. Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. Tüketim Çalışmaları, Yemek Kültürü, Tarım ve Kır Sosyolojisi, Tarihsel Sosyoloji Yenal’ın başlıca çalışma alanları arasında yer alıyor. Türkiye’de tarımsal dönüşümler, yemek kültürü ve tüketim sosyolojisi konularında çok sayıda çalışması olan Yenal’ın Bildiğimiz Tarımın Sonu: Küresel İktidar ve Köylülük (Çağlar Keyder’le birlikte, İletişim Yayınları, 2013) ve Aradığınız Kişiye Şu An Ulaşılamıyor: Türkiye’de Hayat Tarzı Temsilleri, 1980-2005 (Meltem Ahıska ile birlikte, Osmanlı Bankası Yayınları, 2006) başlıklı kitapları bulunuyor. Prof. Dr. Yenal, New Perspectives on Turkey ve Irish Journal of Sociology dergilerinin yayın kurulunda yer alıyor.

NEDEN İSTİFA ETTİ?

Prof.Dr. Zafer Yenal, istifa etmesine ilişkin olarak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

" Bir daha kapıları kelepçelenmiş üniversite görmemek için iyilik adına, güzellik adına daha sıkı çalışmaya devam edelim"