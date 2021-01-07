Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Murat Gülsoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden istifa etti?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'nun rektör olarak atanması üzerine duruma tepki gösteren öğrenciler ve akademisyenlerin protestoları devam ediyor. Bazı istifa haberlerini de beraberinde getiren bu atama kararı sonrasında Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi Yayın Kurulu Başkanı Murat Gülsoy da istifa ettiğini duyurdu. Bunun üzerine Murat Gülsoy kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Neden istifa etti? sorularının cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ YAYIN KURULU BAŞKANI MURAT GÜLSOY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

1967'de İstanbul'da doğan 53 yaşındaki Murat Gülsoy, Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdi.

Yüksek öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünde tamamladı (1989).

Aynı üniversitenin Psikoloji Bölümü'nde “Face-Specific Evoked Brain Potentials”(İnsan yüzlerine ilişkin uyarılmış beyin potansiyelleri) başlıklı tezi ile yüksek lisans derecesi aldı. (1992).

İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği programında doktora yaptı. Beyin cerrahisinde kullanılacak bir cerrahi lazer sistemi üzerinde tez yazarak doktorasını tamamladı (2000).

2000 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Gülsoy, biyofotonik alanında çalışmaktadır.

Lazer-doku etkileşimi, lazerle doku kaynağı, cerrahi lazer sistemi tasarımı konularında çok sayıda yayımlanmış makalesi bulunur.

1992-2002 yılları arasında Selçuk Akman ve Nazlı Ökten ile birlikte Hayalet Gemi dergisini çıkardı.[5] Bu dergide öykü ve deneme türünde yazılarını yayımladı.

Hayalet Gemi’deki hikâyelerden bir seçme olan ilk kitabı "Oysa Herkes Kendisiyle Meşgul" 1999 yılında yayımlandı. Ertesi yıl Abbie Hoffman'ın 1971 tarihli kitabının ismini ("Steal This Book") kullanarak "Bu Kitabı Çalın" adlı hikâye kitabını yayımladı ve bu kitap ile 2001 yılı Sait Faik Hikâye Armağanı’nı kazandı.

İlk romanı "Bu Filmin Kötü Adamı Benim" ile 2004 yılı Yunus Nadi Roman Ödülü, "Bu Filmin, "Baba, Oğul ve Kutsal Roman" adlı romanı ile 2013 yılı Notre Dame de Sion Edebiyat Ödülü’ne, Gölgeler ve Hayaller Şehrinde romanı il 2014 yılı Sedat Simavi Edebiyat Ödülü’ne değer görüldü.

Kitapları çeşitli dillere (İngilizce, Almanca, Çince, Makedonca, Rumence, Bulgarca, Arapça, Arnavutça) çevrilen yazar yapıtlarında gerçekliğin ve zihinsel deneyimlerin aldatıcılığı, rüyalar, ölüm ve aklın sınırları gibi konuları akıcı bir üslupla ele almaktadır.

Edebiyat üzerine de inceleme ve denemeler de yazan Gülsoy, Boğaziçi Üniversitesi'nde vermekte olduğu yaratıcı yazarlık derslerini “Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık” adlı kitabında, modernizm/postmodernizm üzerine görüşlerini 602.Gece adlı inceleme kitabında yayımlamıştır.

Açık Radyo'da 1995-2002 yılları arasında Hayalet Gemi, Simgeler Sözlüğü, Ubor Metenga gibi programlarda yer almış olan Gülsoy 2010-2013 yılları arasında TRT Türk kanalında Açık Şehir programında sinemada edebiyat uyarlamalarını hazırlayıp sunmuştur.

2004 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi'nin Genel Yayın Yönetmenliği ve 2014 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi müdürlüğü görevini sürdürmekte idi.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YAYINEVİ YAYIN KURULU BAŞKANI MURAT GÜLSOY NDEN İSTİFA ETTİ?

"2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." ifadeleriyle kişisel Twitter hesabı üzerinden istifasını duyuran Murat Gülsoy, birkaç saat sonra yaptığı paylaşımda ise, "Desteğinize teşekkür ederim. Yanlış anlama olmasın: akademik kadromda çalışmaya üretmeye devam ediyorum. İstifa ettiğim pozisyon rektörlükle yakın çalışmayı gerektiren bir işti. Boğaziçinden bir yere gidiyor değilim." ifadelerine yer verdi.

2004 Yılından beri sürdürdüğüm Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi yayın kurulu başkanlığı görevimden istifa ettim. Bunca yıl emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. — Murat Gülsoy (@MuratGulsoy) January 7, 2021