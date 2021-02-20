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  3. Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan kafe alev alev yandı

Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan kafe alev alev yandı

Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü'nde bulunan kafeteryada sabaha doğru çıkan yangın kısa sürede ağaçlık alana sıçradı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan kafe alev alev yandı

Etiler’de bulunan Boğaziçi Üniversitesi Rumeli Hisarı kampüsü içerisinde bulunan bir kafede çıkan yangına  çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın saat 04:20 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. 

Ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken kafe küle döndü. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken yangın ağaçlık alana sıçradı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde bulunan kafe alev alev yandıBoğaziçi Üniversitesi'nde bulunan kafe alev alev yandıBoğaziçi Üniversitesi'nde bulunan kafe alev alev yandı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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