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  3. Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş açıklama: Kampüsleri taşınıyor mu?

Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş açıklama: Kampüsleri taşınıyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan Rektör Melih Bulu'nun istifa etmesi amacıyla başlayan protestolar nedeniyle gündemden düşmeyen Boğaziçi Üniversitesi'nin yetkilileri, mevcut kampüslerinin farklı semtlere taşınacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş açıklama: Kampüsleri taşınıyor mu?

Son zamanlarda Rektör Melih Bulu'nun istifa etmesi amacıyla süren protesto gösterileriyle gündeme gelen Boğaziçi Üniversitesi'nde sular durulmuyor. Mevcut kampüslerinin şehirdeki farklı semtlere taşınacağı iddiaları üzerine açıklama yapan yetkililer, bu yorumların gerçeği yansıtmadığını belirtti. 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, üniversitenin 6 kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekare kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi. 

Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş açıklama: Kampüsleri taşınıyor mu?

TEKNOPARK ALANI İZNİ

Açıklamada, 1 milyon 95 bin 435 metrekare alana yayılan Kilyos Kampüsü'nün üniversiteye tahsisinin Ekim 2020'de yenilendiği ve arazinin eğitim, araştırma ve rekreasyona yönelik faaliyetler için süresiz olarak Boğaziçi Üniversitesine tahsis edildiği belirtilerek, aynı tahsis kapsamında Kilyos Kampüsü'nde 'Yenilenebilir Enerji' temalı 140 bin metrekarelik teknopark alanı izni de verildiği aktarıldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nden flaş açıklama: Kampüsleri taşınıyor mu?

Açıklamada, "Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut kampüslerinden taşınarak, farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Yeni kurulan iki fakültemiz dahil olmak üzere, mevcut kampüslerimizde yapılacak düzenleme ve inşaatlarla eğitim-öğretim-araştırma faaliyetlerimiz aksamadan yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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