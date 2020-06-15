Boğaz'ın sularına çamur karıştı!Beykoz'da yağmur sonrası kirli görüntü

İstanbul'da uzun süredir beklenen yağmur öğleden sonra Beykoz'da görüldü. Etkisini arttıran yağmur sonrası Dedeoğlu deresi taştı. Derenin taşmasıyla İstanbul Boğazı'na akan çamurlu su Boğazın bazı kısımlarına karışarak görüntü kirliliğine ve son zamanlardaki yaşanan deniz suyunun görüntüsü vatandaşlar tarafından panikle karşılandı.Konuyla ilgili konuşan ve bölgede balıkçılık yapan İsmail Gürbüz "Yağmur sonrası çamur dereden geliyor. Denizin rengini değiştiriyor. Ne zaman yağmur yağsa burası böyle oluyor" dedi.