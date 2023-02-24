Bogdan Banhegyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Banhegyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Banhegyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Banhegyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Banhegyi 20 Şubat 2004 tarihinde Miskolc şehrinde doğmuştur. Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Bánhegyi Bogdán Tamás şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Banhegyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diósgyőri VTK futbol takımında oynamaktadır. Diósgyőri VTK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bogdan Banhegyi'nin Diósgyőri VTK ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bogdan Banhegyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Banhegyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Banhegyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Banhegyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Diósgyőr U17

1 Ocak 2021 yılında Diósgyőr U19

1 Temmuz 2021 yılında Diósgyőr

Bogdan Banhegyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Banhegyi şuan Diósgyőri VTK takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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