Bogdan Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Jovanovic 6 Mayıs 2004 tarihinde Niš şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Jovanovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bogdan Jovanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Trayal Kruševac U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Trayal Kruševac U19 takımına 25 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Jovanovic'nin FK Trayal Kruševac U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2022 yılında Trayal U19

Bogdan Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Jovanovic şuan FK Trayal Kruševac U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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