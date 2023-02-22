Bogdan Mandic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Mandic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Mandic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Mandic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Mandic 1 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Mandic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RB SPORTS AGENCY yapmaktadır. Bogdan Mandic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Proodeftiki Neolea futbol takımında oynamaktadır. Proodeftiki Neolea takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Mandic'nin Proodeftiki Neolea ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Mandic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Mandic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Mandic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Mandic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında IMT Belgrad

31 Aralık 2017 yılında Vozdovac U19

14 Şubat 2018 yılında Sindjelic Bg

27 Temmuz 2018 yılında Pobeda Prilep

15 Temmuz 2019 yılında FK Iskra

19 Ocak 2021 yılında OFK Titograd

30 Haziran 2021 yılında FK Iskra

23 Ağustos 2021 yılında Rad Belgrad

8 Ocak 2023 yılında Proodeftiki

Bogdan Mandic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Mandic şuan Proodeftiki Neolea takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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