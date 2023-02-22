Bogdan Stamenkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Stamenkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Stamenkovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Stamenkovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Stamenkovic 19 Ocak 1998 tarihinde Surdulica şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Богдан Стаменковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Stamenkovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Razon Sports yapmaktadır. Bogdan Stamenkovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Diagoras Rodou futbol takımında oynamaktadır. Diagoras Rodou takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Stamenkovic'nin Diagoras Rodou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Stamenkovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Stamenkovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Stamenkovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Stamenkovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Spartak U15

1 Temmuz 2013 yılında Spartak U17

1 Temmuz 2015 yılında Spartak U19

1 Ocak 2017 yılında Spartak

1 Temmuz 2017 yılında FK Feniks

30 Haziran 2018 yılında Spartak

15 Ağustos 2018 yılında FK Feniks

17 Ocak 2019 yılında Radnik

1 Ocak 2022 yılında AO Kavala

1 Temmuz 2022 yılında Volos NPS

1 Ocak 2023 yılında Diagoras

Bogdan Stamenkovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Stamenkovic şuan Diagoras Rodou takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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