Bogdan Vastsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Vastsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Vastsuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Vastsuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Vastsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Vastsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Vastsuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Vastsuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Vastsuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Vastsuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Vastsuk 4 Ekim 1995 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Bogdan Vaštšuk şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Vastsuk Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Bogdan Vastsuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bogdan Vastsuk'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Vastsuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bodjavastsuk/

Bogdan Vastsuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Vastsuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Vastsuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Vastsuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında FC Infonet

1 Ocak 2012 yılında Akademia Dinamo

31 Ağustos 2013 yılında Reading U18

1 Ağustos 2014 yılında Reading U21

27 Ekim 2015 yılında Farnborough

30 Haziran 2016 yılında Reading U21

22 Ağustos 2016 yılında Riga

21 Ağustos 2018 yılında Levski Sofia

30 Haziran 2019 yılında Riga

23 Ağustos 2019 yılında FCI Levadia

8 Şubat 2022 yılında Vorskla Poltava

8 Mart 2022 yılında FCI Levadia

20 Temmuz 2022 yılında Stal Mielec

5 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

Bogdan Vastsuk kimdir

Bogdan Vastsuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Vastsuk şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Bogdan Vastsuk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 20 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Bogdan Vastsuk nereli

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